DOLAR
35,65 -0,01%
EURO
37,2 -0,17%
ALTIN
3.155,59 0,06%
BITCOIN
3.634.301,38 2,32%

MSB, Suriye ve Irak'taki Askeri Faaliyetleri Hakkında Açıklamada Bulundu

MSB, Suriye ve Irak'taki askeri faaliyetlerine dair bilgiler verirken, bedelli askerlik iddialarına yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:14
MSB, Suriye ve Irak'taki Askeri Faaliyetleri Hakkında Açıklamada Bulundu

MSB'den Suriye ve Irak Açıklamaları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki görevine devam ettiğini açıkladı. “İhtiyaçlara göre Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir.” ifadelerini kullanan yetkililer, TSK'nın bölgedeki faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Faaliyetleri

Bakanlık kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Türk kıta sahanlığına yakın 5'inci parselde yaptığı sondaj çalışmalarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “GKRY tarafından yayımlanan seyir ikazı, Deniz Yetki Alanımızın dışında ve 11,5 mil yani yaklaşık 22 kilometre güneyinde bulunmaktadır.” Ülkemiz ve KKTC'nin haklarının kararlılıkla savunulacağını vurgulayan yetkililer, gerektiğinde gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Bedelli Askerlik İddialarına Yanıt

Bakanlık, kışlasız bedelli askerlik ile ilgili iddiaları da yanıtlayarak, “7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereği, bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi 1 aydır.” dedi ve kışlasız bedelli askerlik için herhangi bir çalışmanın bulunmadığını belirtti.

Irak'ın Kuzeyinde Terörle Mücadele

Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi veren kaynaklar, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kilidin kapatılması işlemi tamamlandı ve arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, keşfedilen sığınak ve barınakların yok edildiğini kaydederek, terör tehdidine karşı mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yarıyıl Tatilinde Zanaat Atölyeleri Öğrencilere Kapılarını Açtı
2
Avustralyalı İnsan Hakları Grubu, Hükümetten İsrail İle İlişkileri Askıya Almasını Talep Etti
3
Kanarya Adaları'na 800'den Fazla Düzensiz Göçmen Geldi
4
Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Alp Mercan Toprağa Verildi
5
Rusya, Donetsk'te Solenoye Yerleşimini Kontrolüne Aldı
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar İnsan Hakları Komitesi Başkanı Al Attiyah'ı Ağırladı
7
Brezilya'daki Orman Yangınları: 2024'te İtalya'nın Yüzölçümünden Daha Büyük Alan Yandı

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları