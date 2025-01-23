MSB, Suriye ve Irak'taki Askeri Faaliyetleri Hakkında Açıklamada Bulundu

MSB'den Suriye ve Irak Açıklamaları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki görevine devam ettiğini açıkladı. “İhtiyaçlara göre Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir.” ifadelerini kullanan yetkililer, TSK'nın bölgedeki faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Faaliyetleri

Bakanlık kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Türk kıta sahanlığına yakın 5'inci parselde yaptığı sondaj çalışmalarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “GKRY tarafından yayımlanan seyir ikazı, Deniz Yetki Alanımızın dışında ve 11,5 mil yani yaklaşık 22 kilometre güneyinde bulunmaktadır.” Ülkemiz ve KKTC'nin haklarının kararlılıkla savunulacağını vurgulayan yetkililer, gerektiğinde gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Bedelli Askerlik İddialarına Yanıt

Bakanlık, kışlasız bedelli askerlik ile ilgili iddiaları da yanıtlayarak, “7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereği, bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi 1 aydır.” dedi ve kışlasız bedelli askerlik için herhangi bir çalışmanın bulunmadığını belirtti.

Irak'ın Kuzeyinde Terörle Mücadele

Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele operasyonları hakkında bilgi veren kaynaklar, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kilidin kapatılması işlemi tamamlandı ve arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, keşfedilen sığınak ve barınakların yok edildiğini kaydederek, terör tehdidine karşı mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.