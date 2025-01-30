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MSB: Suriye'ye İlk Temas Önemli Adım

MSB, Suriye'ye yapılan ziyareti önemli bir ilk adım olarak değerlendirerek, güvenlik konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:01
MSB: Suriye'ye İlk Temas Önemli Adım

MSB'den Suriye'ye Kritik Ziyaret Açıklaması

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), dünkü Suriye ziyareti ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık, bu ziyaretin Suriye ile Türkiye arasındaki ilk temas açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Terörle Mücadele ve Güvenlik Konuları Ele Alındı

Söz konusu ziyaret kapsamında, Suriye ve Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadele üzerine detaylı görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca, bölgedeki savunma ve güvenlik meseleleri gündeme geldi.

MSB, yapılan bu görüşmelerin iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendireceğine ve terörle mücadelede daha etkin adımlar atılmasına katkı sağlayacağına inanıyor.

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