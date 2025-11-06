MSB: Suriyeli askeri öğrenciler MSÜ’de eğitim görüyor, TSK kadrosunda yer almayacak

MSB, Suriyeli askeri öğrencilerin MSÜ’de eğitim aldığını, eğitim sonrası ülkelerine döneceklerini ve Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev almayacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:05
Milli Savunma Bakanlığı, Suriyeli misafir askeri öğrencilere ilişkin basında yer alan iddiaları yalanlayarak, bu öğrencilerin Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası kapsamında Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde eğitim gördüğünü ve eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine döneceklerini bildirdi.

Basın toplantısında öne çıkanlar

Milli Savunma Bakanlığı Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu’nda gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftadaki faaliyetlere dair ayrıntıları paylaştı.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güvenliği sağlamak amacıyla 7/24 görevde olduğunu belirterek, son dönemdeki operasyonlarda 4 PKK’lı teröristin teslim olduğunu aktardı. Ayrıca, Suriye harekât alanlarında 8 Ocak’tan bu yana sürdürülen tünel imha faaliyetlerinde Tel Rıfat ve Menbic bölgelerinde imha edilen tünellerin toplam uzunluğunun 715 kilometreye ulaştığını söyledi.

Hudut hattı ve yakalamalar

Hudut güvenliğinin kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Aktürk, son bir haftada hudut hatlarında 96 şahsın yakalandığını belirtti. 1 Ocak’tan itibaren yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 8 bin 301 olduğunu, hafta içerisinde engellenen 1.038 şahısla birlikte bu yıl içinde engellenen kişi sayısının 56 bin 638e ulaştığını kaydetti. Ayrıca Van ve Hakkâri hudut hatlarında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde 102 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

MSÜ’deki yabancı askeri öğrenciler ve açıklama

Bakanlık açıklamasında, Millî Savunma Üniversitesinin kuruluşundan 2025 yılına kadar ABD, Balkanlar, Afrika, Türk devletleri, Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri dahil olmak üzere toplam 39 ülkeden 3 bin 16 misafir askeri öğrencinin harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları, SUTASAK, ASTTASAK, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Harp Enstitülerinde eğitim aldığı belirtildi.

Açıklamada, Suriyeli askeri öğrencilerin de aynı çerçevede MSÜ’de öğrenim gördüğü vurgulanarak, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev almasının söz konusu olmadığı tekrarlandı. Bakanlık, kamuoyunu yanıltmaya, kurumları hedef almaya ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesini önemle rica etti.

