MSB: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB'nin açıklamasına göre, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
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