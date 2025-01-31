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MSB, Teğmen ve Amirleri Disiplinden Ayırdı

MSB, Kara Harp Okulu töreninde yaşananlar sonrası 3 disiplin amiri ve 5 teğmene 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 17:32
MSB, Teğmen ve Amirleri Disiplinden Ayırdı

MSB'den Disiplin Cezası Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan olumsuz görüntülerin ardından, disiplin işlemleri başlattı.

Disiplin Amirleri ve Teğmenler Hakkında Karar

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amiri ve Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verildiği belirtildi. Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Yönetmelikler gereğince gerekli yaptırımlar uygulanmıştır” denildi.

Disiplinin Önemi

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin konusundaki kararlılığının altı çizilerek, “Disipline aykırı hiçbir eylem ve duruma müsamaha gösterilmeyecektir” ifadesi kullanıldı. Bu durum, askeri disiplinin korunmasının öncelik taşımaktadir.

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