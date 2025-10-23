MSB: TSK'nın Irak ve Suriye Görev Süresi 3 Yıl Uzatıldı — Tünel İmha 702 km, Hudut Güvenliği Güçlendi

MSB'den Haftalık Bilgilendirme: Görev Süreleri, Tüneller, Hudut Güvenliği

Açıklamayı Yapan Yetkili

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Irak ve Suriye Görev Süreleri ve Hukuki Dayanak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 21 Ekim'de yapılan oylama ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin 30 Ekim 2025 itibarıyla 3 yıl uzatılması kabul edildi. Aktürk, bu karar doğrultusunda "Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması ve Suriye'deki istikrarın tesisine dair çabaların pekiştirilmesine devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Tünel İmha Faaliyetleri ve Hudut Güvenliği

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve sınır koruma faaliyetlerine kararlılıkla devam ettiğini belirterek, Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen "tünel imha" faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat ve Münbiç'te imha edilen tünel uzunluğunun 702 kilometreye ulaştığını açıkladı.

Hudutlar, tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunduğu vurgulandı. Aktürk, geçen hafta 281 kişinin yakalandığını, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 8 bin 24 olduğunu bildirdi.

Mühimmat ve Yakalamalar

Hafta içinde engellenen 827 şahıs ile birlikte, bu yıl hududu geçemeden engellenen kişi sayısının 54 bin 719'a yükseldiği belirtildi. Aktürk, Hatay hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde ele geçirilen malzemeleri şu şekilde paylaştı: 2 bin 440 uçaksavar mühimmatı, 40 el bombası, 37 fünye, 1 AK-47 piyade tüfeği, 1 RPG roketatar ve 3 kilo 384 gram uyuşturucu madde.

UNIFIL ve Bölgesel Katkılar

Aktürk, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) kapsamındaki görev süresinin 31 Ekim 2025 itibarıyla 2 yıl uzatıldığını hatırlatarak, 2006'dan bu yana sağlanan katkılarla Lübnan'da barışın tesisi ve idamesi ile Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin kapasite inşasına destek verme çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

İsrail ve Bölgeye İlişkin Değerlendirme

Aktürk, İsrail'in Gazze'de tesis edilen ateşkes anlaşmasına tam olarak uymasını beklediklerini vurguladı: "İsrail'in, enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere gönderilen ekipmanların ve insani yardım malzemelerinin girişini engellememesini bekliyoruz."

Ayrıca Batı Şeria'ya ilişkin karara tepki gösteren Aktürk, alınan hukuksuz kararın Batı Şeria'nın Filistin toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini kaydetti.

Suriye ile İşbirliği

Aktürk, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünün desteklendiğini belirterek, "Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılmasına yönelik yakın işbirliğimiz kararlılıkla devam etmektedir." dedi. Buna ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı heyetinin 16 Ekim'de Suriye'yi ziyaret ettiği ve Suriye Savunma Bakanı ile görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi.

Eğitim, Tatbikat ve Şehitler

Tokat'ta eğitim esnasında rahatsızlanarak şehit olan Piyade Er Eyüp Güner'e rahmet dileyen Aktürk, 19 Ekim'de Kadıköy'de denize düşen engelli vatandaşları kurtaran Hava Piyade Er Soner Narçin'i takdir etti.

TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetleri kesintisiz olarak sürdüğünü belirten Aktürk, yürütülen faaliyetler arasında şunları saydı: Birleşik Arap Emirlikleri'nde ileri taktik liderlik kursu; Norveç, İtalya ve İstanbul merkezli Steadfast Duel On Guard tatbikatları; Denizli'de Ferdi Seferberlik Eğitimi; Estonya'da Bold Adra; BAE'de Falcon Strike (27 Ekim başlangıç planı).

Ayrıca 24-31 Ekim tarihleri arasında Saros Körfezi Çanakkale'de "Nusret-2025 Davet Tatbikatı" ile mayın harekatı unsurlarının birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi planlanıyor. Tatbikata 24 ülke katılacak; "Seçkin Gözlemci Günü" 30 Ekim'de icra edilecek.

Tatbikat kapsamında katılacak bazı unsurlar arasında İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Thaon Di Revel ve Crotone, İspanya Deniz Kuvvetleri'ne ait Sella ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru Evropi gemileri yer alıyor.

Liman Ziyaretleri ve Uluslararası İşbirlikleri

Aktürk, liman ziyaretlerine ilişkin planları da paylaştı: TCG Giresun ile Mısır İskenderiye (27-30 Ekim), İtalya unsuru Fasan ile Aksaz Marmaris (25-28 Ekim) ve Romanya unsuru Dumitrescu ile Erdek/Balıkesir (30 Ekim-2 Kasım) liman ziyaretleri planlandığını söyledi.

Afrika işbirlikleri kapsamında Senegal'e sağlanan arama kurtarma ve deniz gözetimi eğitimi desteği çerçevesinde deniz karakol uçağımızın ilk uçuşunu 21 Ekim'de gerçekleştirdiği aktarıldı.

Savunma Sanayi ve Personel Alımları

Savunma sanayinde yerli ve milli ürünlerle TSK kabiliyetlerinin arttığı vurgulandı. Son bir haftada Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine Mayın/El Yapımı Patlayıcı Tespit Robotunun alındığı, ASFAT tarafından inşa edilen "Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi"nin BOTAŞ'a teslim edildiği ve Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından silah ve mühimmat teslimlerinin tamamlandığı bildirildi.

Personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin takvime uygun sürdüğü, 14 Ekim'de başlayan "2025 Yılı Muvazzaf Subay Temini" başvurularının 2 Kasım'a kadar uzatıldığı, yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının 27 Ekim 2025 itibarıyla e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebileceği belirtildi.

Cumhuriyetin 102'nci Yılı ve Etkinlikler

Aktürk, Cumhuriyetin 102'nci yıl dönümünü kutlayarak şehit ve gazilere rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi. 29 Ekim için planlanan MSB etkinlikleri arasında Anıtkabir töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikat, Ankara'da geçit töreni, Deniz Kuvvetleri tarafından 24 gemi ile 24 liman ziyareti, muharip uçak geçişleri, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşları ile konserler yer alacağı; askeri müzelerin 29 Ekim'de ücretsiz ziyaret edilebileceği duyuruldu.

