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MSB: TSK'nın Suriye Görevine Devam Ediyor

MSB, TSK'nın Suriye'deki faaliyetlerine devam ettiğini ve birliklerin ihtiyaç doğrultusunda yeniden konumlandırılabileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:00
MSB: TSK'nın Suriye Görevine Devam Ediyor

MSB: TSK'nın Suriye'deki Faaliyetleri Süreklilik Arz Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'deki görevlerinin sürdüğünü duyurdu. Bölgedeki gelişmelere bağlı olarak, Türk askerinin ihtiyaçlara yönelik konuş değişikliği yapmasının ve farklı bölgelerde görevlendirilmesi ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Bakanlık, bu kapsamda alanda alınan tedbirlerin ve icra edilen operasyonların TSK'nın etkinliğini artırmak için sürekli olarak güncellendiğini vurguladı. Suriye'deki güvenlik durumu ve operasyonel gereklilikler doğrultusunda, birliklerin yer değişikliği olabileceği ifade edildi.

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