MSB: Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025 Marmaris'te

MSB, Marmaris'te süren Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025'te SAT ve Formoza timlerinin Aksaz'daki eğitimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 16:43
MSB: Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025 Marmaris'te

MSB'den "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025" Paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te devam eden "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025" ile ilgili bir duyuru yayımladı.

Tatbikat Detayları

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Aksaz'da icra edilen tatbikata SAT timleri ile Formoza timlerinin katıldığı bildirildi.

Paylaşıma göre, tatbikat kapsamında "Yakın Muharebe Harekatı Atış Eğitimleri", "Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimleri" ve "Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri" başarıyla gerçekleştirildi.

Ayrıca, tatbikata ilişkin fotoğrafların da paylaşıldığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te devam eden "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te devam eden "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025"e ilişkin paylaşımda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te devam eden "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Villalara Yakın Ağaçlıkta Çıkan Yangın Helikopterle Söndürüldü
2
Balkan Şampiyonası'nda Gümüş Madalya: Tokatlı Ahmet Ensar Akbaş Coşkuyla Karşılandı
3
Eskişehir'de 'Gazze'ye Bir Dua Bir Umut' Programı: Ateşkes ve Dayanışma
4
Ankara Kitap Fuarı'nda Yoğun İlgi: 400 Bine Yakın Ziyaretçi
5
Mersin'de Sağanak ve Rüzgar: Kushimoto Festivali Sona Erdirildi
6
İstanbul AVM Mağazaları Bir Günlük Kazançlarını Gazze'ye Bağışladı
7
Bursa İnegöl'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu — 1 Gözaltı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?