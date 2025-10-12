MSB: Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025 Marmaris'te

MSB'den "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025" Paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'te devam eden "Türkiye-Polonya Su Altı Taarruz Deniz Özel Harekat Tatbikatı-2025" ile ilgili bir duyuru yayımladı.

Tatbikat Detayları

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Aksaz'da icra edilen tatbikata SAT timleri ile Formoza timlerinin katıldığı bildirildi.

Paylaşıma göre, tatbikat kapsamında "Yakın Muharebe Harekatı Atış Eğitimleri", "Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimleri" ve "Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimleri" başarıyla gerçekleştirildi.

Ayrıca, tatbikata ilişkin fotoğrafların da paylaşıldığı ifade edildi.

