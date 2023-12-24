MSB yürek yakan haberi verdi: 6 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin yaralandığını bildirmişti. MSB tarafından açıklamalar geldi. Irak kuzeyinde 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı üzerine akabinde 4 kahramanın silah arkadaşlarına 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılmaması üzerine şehit haberi geldi.

İZMİR'E ŞEHİT DÜŞTÜ

Pençe - Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı üzerine Piyade Teğmen Ramazan Günay, şehit oldu. Evli olmadığı bilgisine ulaşırken Şehit Ramazan Günay'ın acı haberi geldi. İzmir'in Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan annesi Firdes ve babası Ahmet Günay'a sağlık ekipleri tarafından haber verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi duyanlar başsağlığı dilekleri iletildi.

ŞEHİT SERİNKAN EVLİ VE ÇOCUK SAHİBİ

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan’ın şehit haberi gelirken Denizli'nin Tavas ilçesi Yorga Mahallesinde yaşayan baba Ali ile anne Rabia Serinkan ve Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde yaşayan 2 çocuk annesi eşi Çilem Serinkan’a bilgi verildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ailesinin yer aldığı iki bölgeye de giderek Türk bayrakları asıldı. Şehit haberi sonrasında başsağlığı dilemek için vatandaşlar akın etti.





ŞEHİT YAZICI 4 AY ÖNCE DÜNYA EVİNE GİRDİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ikamet eden eşi Seda Yazıcı, annesi Miyase ve kardeşlerine İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Esat Can Öztürk tarafından verildi.

Acı haber üzerine üzüntü yaşayan aileye taziye dilekleri iletilirken Şehit Yazıcı'nın 11 kardeşten 9. olduğu bilgisine varıldı. Eşinin 3 aylık hamile olduğu belirtildi. Şehidin cenazesinin memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Telme köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİT ERENOĞLU TEDAVİSİ

Evli ve iki çocuk babası Erenoğlu'nun Yeşilyurt köyündeki babaevine gelen askeri ve mülki yetkililer, aileye şehadet haberi verildi. Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehit bilgisi verilirken ailesine kötü haber gönderildi.

Şehadet haberinin verilmesiyle Erenoğlu ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde ailelere taziyelerde bulundu. Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralandığı ve tedavi sonrasında tekrar görevine geri dönüş yaptığı bilgisi verildi. Sinop Valiliğin'den açıklama gelerek sabır dilekleri iletildi.