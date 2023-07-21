MSB'den FETÖ ile Mücadele Açıklaması: 9 Şahıs Yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ ile mücadele kapsamında Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 şahsın yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ üyesi olduğu belirlendi.
MSB'den yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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