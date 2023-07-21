  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. MSB'den FETÖ ile Mücadele Açıklaması: 9 Şahıs Yakalandı

MSB'den FETÖ ile Mücadele Açıklaması: 9 Şahıs Yakalandı

Yayınlanma:
MSB'den FETÖ ile Mücadele Açıklaması: 9 Şahıs Yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ ile mücadele kapsamında Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 şahsın yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

MSB'den yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

FETÖ ile mücadele hudutlarda da sürüyor. Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

#MillîSavunmaBakanlığı

Gündem
TDK, birçok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti!
TDK, birçok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti!
Adalet Bakanı Tunç, Adli Tatil Dönemi Hakkında Açıklama Yaptı
Adalet Bakanı Tunç, Adli Tatil Dönemi Hakkında Açıklama Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Abu Dabi'ye Gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Abu Dabi'ye Gitti
Samsun Şehir Hastanesi Hızla Yapılıyor
Samsun Şehir Hastanesi Hızla Yapılıyor
Erken emekli olmak artık hayal değil! Yaş ve yıl detayına dikkat: 3600 günle emeklilik kervanına katılın!
Erken emekli olmak artık hayal değil! Yaş ve yıl detayına dikkat: 3600 günle emeklilik kervanına katılın!
İş giriş yılı 2000-2005 arası olanlara piyango çıktı! Kısmi emeklilikte yeni küme açıldı: 5000 prim ile...
İş giriş yılı 2000-2005 arası olanlara piyango çıktı! Kısmi emeklilikte yeni küme açıldı: 5000 prim ile...
Milas'taki büyük orman yangının sebebi ortaya çıktı
Milas'taki büyük orman yangının sebebi ortaya çıktı