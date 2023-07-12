MSB'den Habur'da Teslim Olan PKK'lı Terörist Açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
MSB'den Habur'da Teslim Olan PKK'lı Terörist Açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
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