MSF: Batı Şeria'da Filistinliler Kitlesel Göçe Zorlanıyor

MSF, İsrail politikaları, asker ve yerleşimci saldırıları nedeniyle Batı Şeria'da Filistinlilerin kitlesel göçe zorlandığını ve yıkımların arttığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 18:46
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin politikaları ile asker ve yerleşimci saldırılarının işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri kitlesel göçe zorladığı vurgulandı.

MSF'nin tespitleri

MSF ekipleri 2025 yılında, "Filistinlileri topraklarından çıkarmak ve geri dönme olasılığını ortadan kaldırmak için tasarlanmış politika ve uygulamalara" tanık olduklarını belirtti. Kuruluş, bu uygulamaların uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku açısından ciddi ihlaller oluşturduğunu kaydetti.

Yıkımlar ve zorla yerinden etmeler

Açıklamada, İsrail güçlerinin ev yıkımlarına ilişkin olarak Ocak 2023'ten bu yana 6 bin 450 Filistinlinin evlerinin yıkıldığı ve yerlerinden edildiği bildirildi. MSF, Nisan ve Mayıs 2025'te yalnızca El Halil kentinde 12 noktada yıkım gerçekleştirildiğini ve en az 246 kişinin (bunların 96'sı çocuk) zorla yerinden edildiğini; bu sayının aynı dönemde Batı Şeria'daki yıkımların yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğunu aktardı.

Yerleşimci şiddeti ve koruma eksikliği

Açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin saldırılarının ordunun korunması altında ve cezasız şekilde gerçekleştiği; bunun sonucunda 2 bin 900 Filistinlinin yerleşimci şiddeti ve temel hizmetlere erişememe nedeniyle göçe zorlandığı belirtildi.

Sosyopsikolojik etkiler

MSF'nin El Halil'de yaptığı araştırmada 197 hane incelendi. Buna göre hanelerin yüzde 28,1'inin en az bir üyesi son 3 ayda şiddete maruz kaldı; bu hanelerde ciddi psikolojik sıkıntı gösterme olasılığının 2,3 kat daha yüksek olduğu tespit edildi.

MSF'nin çağrısı

Kuruluş, Filistinlilerin yaşadığı acıyı hafifletmenin tek yolunun işgalin sonlandırılması olduğunu vurguladı ve uluslararası toplumdan harekete geçmesini talep etti.

