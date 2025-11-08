MSKÜ Gönüllüleri Lösemili Çocuklara Moral Verdi — 1 Çocuk 1 Dilek Muğla

MSKÜ Tıp Fakültesi 1 Çocuk 1 Dilek Muğla topluluğu, Lösemili Çocuklar Haftası'nda Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde minik hastalara moral verdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi bünyesindeki 1 Çocuk 1 Dilek Muğla topluluğu, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anlamlı bir farkındalık ve destek etkinliği düzenledi.

Gönüllü öğrenciler hastanede açtıkları stantta, lösemi tedavisi gören çocuklarla birebir ilgilenerek resim boyama etkinliği gerçekleştirdi. Minik hastalar hayal güçlerini kağıtlara dökme fırsatı buldu ve kısa süreliğine tedavi ortamından uzaklaşarak keyifli anlar yaşadı. Etkinlik, renkli ve duygusal anlara sahne olurken çocukların moralinin yükselmesi için önemli bir ortam sundu.

Topluluk üyeleri ayrıca çocukların ailelerine yönelik bilgilendirmeler yaptı; gönüllüler erken tanı, etkili tedavi yöntemleri ve güçlü psikolojik desteğin önemine dikkat çekti. Organizasyonda yüksek moral ve sevginin lösemiyle mücadelede kritik rol oynadığı vurgulandı.

Etkinliğe hastane yönetimi de destek verdi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Saruhan ile Destek ve Kalite Yönetim Ekibi standı ziyaret ederek gönüllü öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceledi. Doç. Dr. Saruhan, gönüllülerin emeklerini takdir ederek etkinlik hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: ’Lösemiyle mücadelede sadece tıbbi tedavi değil, moral vermek de çok önemli. Bu anlamlı etkinliğe katkı sunan tüm gönüllü öğrencilerimize ve ekibimize teşekkür ediyorum.’

Topluluk üyeleri etkinliğin hem çocuklar hem de aileler için moral kaynağı olduğunu belirterek, ’Lösemi zorlu bir süreç olsa da erken teşhis, güçlü tedavi yöntemleri ve en önemlisi yüksek moral ile sevgi dolu destekle aşılabilir. Bu haftayla birlikte toplumsal farkındalığı artırmayı hedefledik’ ifadelerini kullandı.

