MSKÜ, ÜNİDES 2025'te 8 Projeyle Destek Kazandı

MSKÜ'nün 8 topluluk projesi, ÜNİDES 2025 5.dönem sonuçlarına göre hibe almaya hak kazandı; projeler yerel ve ulusal düzeyde desteklenecek.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:39
MSKÜ, ÜNİDES 2025'te 8 Projeyle Destek Kazandı

MSKÜ, ÜNİDES 2025'te 8 projeyle destek aldı

ÜNİDES 2025 5.dönem başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 2025 5.dönem başvuru sonuçları açıklandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), bu dönemde 8 topluluk projesi ile hibe almaya hak kazandı.

Yerel projeler kapsamında desteklenen MSKÜ projeleri:

Bölgesel Analiz Topluluğu: "Genç Diplomatlar Atölyesi"

Yönetim ve Organizasyon Topluluğu: "Köy Okulları Yardım"

Metalurji ve Malzeme Topluluğu: "MMT Talkk’s+Teknik Gezi"

IEEE MSKÜ Öğrenci Topluluğu: "CS Peak"

Modelleme ve Simülasyon Topluluğu: "Geleceğin Sürdürülebilir Binaları: ISO 50001Temelli Dijital Enerji Yönetimi Atölyesi"

Turist Rehberleri Topluluğu (TURET): "Geçmişin İzinde, Doğanın Sesinde: Pisidia’da Turist Rehberleri Adaylarıyla Eko-Kültür Yolculuğu"

Kültürel Miras Topluluğu: "Dünden Yarına Kültürel Miras"

Ulusal projeler kapsamında desteklenen:

Ziraat Topluluğu: "Bölgesel Tarım Gençlik Buluşması"

Program, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı, genç ofislerin üniversite öğrenci kulüpleriyle etkileşimini artırmayı ve gençlerin gelişimine yönelik projeleri desteklemeyi amaçlıyor. MSKÜ, bu desteklerle ürettiği projelerle bölgesel ve ulusal düzeyde fark yaratmaya devam ediyor.

MSKÜ, ÜNİDES 2025’TE 8 PROJESİYLE DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI

MSKÜ, ÜNİDES 2025’TE 8 PROJESİYLE DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe E-5’te Motorcu Kavgası: Bostancı Köprüsü'nde Kasklı Saldırı
2
Niğde'de 322 Litre El Yapımı Kaçak Alkol Ele Geçirildi
3
Denizlili Üreten Kadınlar GEKA ve Trendyol ile E-Ticarette Görünürlük Sağlıyor
4
Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 milyonluk vurgun: 3 kişi tutuklandı
5
T-155 TTA Entegre Panter Obüsü İlk Sistemle Kara Kuvvetleri Envanterinde
6
Yapraklı'da Kayıp 30 Yaşındaki Osman Soydaş Tüfekle Ölü Bulundu
7
Çankırı’de Eylül İhracatı 41 Milyon 750 Bin Dolar

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu