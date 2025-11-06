MSKÜ, ÜNİDES 2025'te 8 Projeyle Destek Kazandı

MSKÜ, ÜNİDES 2025'te 8 projeyle destek aldı

ÜNİDES 2025 5.dönem başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 2025 5.dönem başvuru sonuçları açıklandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), bu dönemde 8 topluluk projesi ile hibe almaya hak kazandı.

Yerel projeler kapsamında desteklenen MSKÜ projeleri:

Bölgesel Analiz Topluluğu: "Genç Diplomatlar Atölyesi"

Yönetim ve Organizasyon Topluluğu: "Köy Okulları Yardım"

Metalurji ve Malzeme Topluluğu: "MMT Talkk’s+Teknik Gezi"

IEEE MSKÜ Öğrenci Topluluğu: "CS Peak"

Modelleme ve Simülasyon Topluluğu: "Geleceğin Sürdürülebilir Binaları: ISO 50001Temelli Dijital Enerji Yönetimi Atölyesi"

Turist Rehberleri Topluluğu (TURET): "Geçmişin İzinde, Doğanın Sesinde: Pisidia’da Turist Rehberleri Adaylarıyla Eko-Kültür Yolculuğu"

Kültürel Miras Topluluğu: "Dünden Yarına Kültürel Miras"

Ulusal projeler kapsamında desteklenen:

Ziraat Topluluğu: "Bölgesel Tarım Gençlik Buluşması"

Program, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı, genç ofislerin üniversite öğrenci kulüpleriyle etkileşimini artırmayı ve gençlerin gelişimine yönelik projeleri desteklemeyi amaçlıyor. MSKÜ, bu desteklerle ürettiği projelerle bölgesel ve ulusal düzeyde fark yaratmaya devam ediyor.

