MÜ'de 'Girişimcilikte Kadın Gücü' Paneli — İstanbul'da Kadın Girişimciliği Öne Çıkıyor

Marmara Üniversitesi'nde 'Girişimcilikte Kadın Gücü' Paneli

Kadınların girişimcilik ekosisteminde güçlenmesine katkı sunmayı amaçlayan 'Girişimcilikte Kadın Gücü' paneli, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Marmara Üniversitesi (MÜ) Göztepe Kampüsü İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Açılışta İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin

Panelin açılış konuşmasını yapan İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, bu yıl yayımlanan 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'na değindi ve yürütülen çalışmalara devletin en üst düzeyinde sahip çıkıldığını vurguladı.

"2025 yılı sizlerin de bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Bu karar çok önemli. Özellikle ailenin ve dolayısıyla da kadının güçlendirilmesi için bir milat niteliğinde diyebiliriz. O kararla birlikte aslında biz şunu görüyoruz: Yürütülen çalışmaların, yürütülecek olan çalışmaların devletin en üst düzeyinde Cumhurbaşkanlığı nezdinde sahiplenildiğini ve takip edildiğini söyleyebiliriz."

Çetin, panelin eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından önemine işaret ederek panelistleri övdü ve e-ticaret, dijitalleşme, bilgi ve teknoloji alanlarındaki gelişmelerin kadın girişimciliğine etkilerini dinleyeceklerini belirtti.

Protokoller ve Destekler: İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye' hedefiyle kadın girişimciliğini artırmak için kurumlar arası işbirliği protokollerinin imzalandığını söyledi.

Turan, 2024-2028 dönemini kapsayan 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' kapsamında kadın girişimciliği ve kadın kooperatiflerini güçlendiren somut adımların yer aldığını; eğitim, pazarlama ve benzeri alanlarda kapsamlı destekler sunulduğunu ifade etti. Ayrıca Bakanlığın, kadınları desteklemek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile protokoller imzaladığını aktardı.

İl Müdürlüğü çalışan yapısına dair verileri paylaşan Turan, İstanbul İl Müdürlüğünde 5 bin 778 çalışanın yüzde 71,5'inin kadın olduğunu, bunun karşılığında 4 bin 132 kadının İl Müdürlüğünde hizmet verdiğini belirtti. İstanbul genelinde farklı kademelerde 201 yönetici kadrosu bulunduğunu ve bu kadronun yüzde 60'ının kadın olduğunu, yani 121 kadın yöneticiyle hizmet verildiğini söyledi.

Sosyal Alanda Kadının Rolü: Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu

MÜ Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, merkez olarak sağlıktan spora, istihdamdan engelli kadınların güçlendirilmesine kadar birçok alanda faaliyet yürüttüklerini anlattı.

"Bugün burada hep beraber kadının güçlendirilmesine yönelik kadın istihdamının artırılması ve karar alma mekanizmalarında kadınlarımızın daha güçlü bir şekilde, nasıl yer alacağını değerli panelistlerimizden hep birlikte dinleyeceğiz."

Panelin İçeriği ve Öne Çıkan Konular

Açılış konuşmalarının ardından panelde kadın girişimcilerin güçlenmesine yönelik projeler, destek mekanizmaları ve başarı örnekleri ele alındı. Katılımcılar mevcut çalışmalar, başarılı uygulama örnekleri ve geleceğe dönük stratejiler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Panel, kadın girişimciliğinin teşviki, dijitalleşme ve e-ticaret başta olmak üzere yeni iş modellerinde kadınların rolünü güçlendirecek adımların tartışıldığı bir platform sundu.