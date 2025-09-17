Muayenesiz Motosikletler Trafikte Ciddi Risk Oluşturuyor

Periyodik kontrollerin atlanması tehlike yaratıyor

Trafikteki motosikletlerin önemli bölümü zorunlu teknik muayeneleri yaptırılmadan kullanılırken, bu durum sürücüler, yolcular ve yayalar için ciddi bir risk oluşturuyor.

Türkiye'nin yollarındaki motosiklet sayısı giderek artarken, bu araçların periyodik teknik kontrollerinin yaptırılmasından kaçınılması trafik güvenliğini tehlikeye atıyor. Muayenesiz araçlar; fren, aydınlatma ve yol tutuşu gibi hayati donanımlarda arızalara neden olabiliyor ve kaza riskini yükseltiyor.

Konunun önemi, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği açısından gündemde kalmaya devam ediyor. Trafikte güvenliğin sağlanması için teknik muayenelerin zamanında yapılmasının önemi öne çıkıyor.

SERHAT TUTAK - Anadolu Ajansı