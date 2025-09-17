Muayenesiz Motosikletler Trafikte Ciddi Risk Oluşturuyor

Türkiye'de muayenesiz motosikletlerin yaygın kullanımı, sürücü, yolcu ve yayalar için artan bir trafik riski oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 11:03
Muayenesiz Motosikletler Trafikte Ciddi Risk Oluşturuyor

Muayenesiz Motosikletler Trafikte Ciddi Risk Oluşturuyor

Periyodik kontrollerin atlanması tehlike yaratıyor

Trafikteki motosikletlerin önemli bölümü zorunlu teknik muayeneleri yaptırılmadan kullanılırken, bu durum sürücüler, yolcular ve yayalar için ciddi bir risk oluşturuyor.

Türkiye'nin yollarındaki motosiklet sayısı giderek artarken, bu araçların periyodik teknik kontrollerinin yaptırılmasından kaçınılması trafik güvenliğini tehlikeye atıyor. Muayenesiz araçlar; fren, aydınlatma ve yol tutuşu gibi hayati donanımlarda arızalara neden olabiliyor ve kaza riskini yükseltiyor.

Konunun önemi, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği açısından gündemde kalmaya devam ediyor. Trafikte güvenliğin sağlanması için teknik muayenelerin zamanında yapılmasının önemi öne çıkıyor.

SERHAT TUTAK - Anadolu Ajansı

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Polis Merkezi Saldırısı: 16 Yaşındaki Saldırgan ve 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Ömer Çelik: Menderes, Zorlu ve Polatkan 64. Yılında Rahmetle Anıldı
3
İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri
4
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Gözaltında
5
İsrail Gazze'de Psikolojik Savaşla Filistinlileri Yerinden Etmeye Çalışıyor
6
Türk İş Dünyası Bişkek’te 5 Milyar Dolarlık Türkiye-Kırgızistan Ticaret Hedefine Odaklandı
7
Ağustos'ta Trafiğe 215.130 Araç Kaydedildi, Toplam 32,8 Milyonu Aştı

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu