Muazzez Abacı 78 yaşında ABD'de hayatını kaybetti

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, tedavi gördüğü University of Rochester Medical Center'da 78 yaşında hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 20:55
Sanatçı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, ABD'de tedavi gördüğü University of Rochester Medical Center'da 78 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı’yı 12 Kasım 2025 tarihinde 78’inci doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak.

Abacı'nın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Budak, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, Abacı’nın geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olduğunu ve kendisine stent takıldığını; anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun oluşturduğunu aktarmıştı.

Budak, böbreklerin görevini tam anlamıyla yapamaması nedeniyle ciğerlerine su topladığını, nefes alma sorunu yaşadığını ve Abacı’nın yoğun bakıma kaldırıldığını belirtmişti.

