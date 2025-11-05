Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

Muazzez Abacı Öldü mü? Sağlık Durumu ve Yoğun Bakım Gelişmesi

Türk Sanat Müziği'nin yaşayan efsanelerinden Muazzez Abacı'nın sağlık durumuna ilişkin endişe verici haberler kamuoyuna yansıdı. Geçtiğimiz hafta Amerika'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası stent takılan sanatçının durumu, beklenmedik bir komplikasyon nedeniyle ağırlaştı.

Kalp Krizi ve Beklenmedik Komplikasyon

Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren Abacı'ya anjiyo yapıldı ve stent takılarak tedaviye alındı. İlk etapta tedaviye olumlu yanıt verdiği ve normal odaya alındığı bildirilmişti. Ancak yapılan kontroller sonucu, anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerde sorun yarattığı ortaya çıktı ve durum yeniden ciddileşti.

Menajer Taner Budak'ın Açıklaması

Sanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada durumu şu sözlerle duyurdu:

"Sanatçımız Sn. Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır."

Budak, komplikasyonun zincirleme etkisine ilişkin olarak da şunları belirtti:

"Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir,"

Vefat İddiaları ve Sevenlere Çağrı

Sosyal medyada ve arama motorlarında "Muazzez Abacı öldü mü?" sorguları hızla yayıldı. Ancak menajer Taner Budak'ın açıklaması, sanatçının vefat etmediğini; tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü ve hayati bir mücadele verdiğini netleştirdi. Budak açıklamasını, "Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için," sözleriyle sonlandırdı.

Muazzez Abacı Kimdir?

Hicran Muazzez Abacı, 2 Kasım 1947'de Ankara'da doğdu. Babası Oktay Altıoklar'dır. Ankara Koleji'nde yatılı öğrenim görerek lise eğitimini tamamlayan Abacı, Türk Sanat Müziği'ne kazandırdığı yorumlar ve geniş repertuvarıyla "Diva" olarak anıldı. Kariyeri boyunca birçok albüm ve ödül sahibi olan sanatçı, müzik camiasının saygın isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Son Durum

Şu an için Muazzez Abacı'nın vefatına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tedavi yoğun bakımda devam etmekte olup, resmi açıklamalar ve gelişmeler beklenmektedir.