Mudanya'da 4 Milyon TL'lik Altın Hırsızlığı Jandarmanın 288 Saatlik Takibiyle Çözüldü

Mudanya'da yaklaşık 4 milyon TL değerindeki ziynet eşyaları çalındı; jandarma 12 gün ve 288 saatlik görüntü incelemesiyle şüpheli İ.A.'yı yakalayıp tutukladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:42
Muhtarlığın güvenlik kamerası cihazı da çalındı; özel ekip 12 gün boyunca delil izledi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, mahalle sakinlerini sarsan hırsızlık olayı jandarmanın titiz çalışmasıyla çözüldü. Olayda yaklaşık 4 milyon TL değerindeki altın ve ziynet eşyaları ile mahalle muhtarlığının güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı.

Olayın ardından Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip, delillerin yok edilmeye çalışıldığı hırsızlık dosyasında kapsamlı teknik inceleme başlattı. Ekipler, toplam 288 saatlik görüntüyü 12 gün boyunca parça parça analiz ederek ilerledi.

Kamera kayıt cihazının çalınmasına rağmen jandarma, mahalledeki farklı noktaların kamera verilerini ve diğer teknik bilgileri bir araya getirerek geniş çaplı bir değerlendirme gerçekleştirdi. Yapılan saha çalışması ve analizler sonucunda hırsızlığın aynı mahallede yaşayan İ.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Operasyon düğmesine basan jandarma ekipleri, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı. İ.A., verdiği ifadede hem hırsızlığı hem de çaldığı altınları kuyumcuda bozdurduğunu itiraf etti.

Olay mahallede yaygın yankı uyandırırken, jandarmanın teknik analiz, saha çalışması ve ısrarlı takibi kısa sürede sonuca ulaştı. Suç dosyası adliyeye sevk edildi ve şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmanın olayın aydınlatılmasında kullandığı yoğun görüntü incelemesi ve koordineli saha çalışması, benzer olaylara karşı güvenlik güçlerinin etkin müdahale kapasitesini ortaya koydu.

KAMERA KAYITLARINI DA ÇALIP İZİNİ KAYBETTİRMEK İSTEDİ JANDARMA FAİLİ BÖYLE ÇÖZDÜ

