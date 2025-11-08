Mudanya'da Cami Tuvaletinde Şüpheli Ölüm: Yaklaşık 30 Yaşında Erkek Ölü Bulundu

Bursa Mudanya'da Güzelyalı'daki cami tuvaletinde sabah 09.00'da yaklaşık 30 yaşında bir erkek ölü bulundu; zehirlenme ihtimali araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 17:10
Bursa'nın Güzelyalı Mahallesi'nde sabah saatlerinde tespit edildi

Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir caminin tuvaletinde, sabah saatlerinde bir erkek ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, cami temizlik görevlisi sabah saat 09.00 sıralarında bayanlar tuvaletini temizlemek için girmek istediğinde kapının açılmadığını fark etti. Durumdan şüphelenen görevli, merdiven yardımıyla havalandırmadan içeri baktığında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelerde, tuvalet içinde ve şahsın yakınında kusma kalıntıları tespit edildi; yetkililer ölüm nedeninin zehirlenme olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yaklaşık 30 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, cenaze otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

