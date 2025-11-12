Mudanya'da Feyizoğlu Apartmanı'nda 5. kez yangın çıktı

7 numaralı dairedeki buzdolabı kısa devresi mutfağı küle çevirdi; itfaiye zamanında müdahale etti

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi 51. Sokak'ta bulunan Feyizoğlu Apartmanında gece saatlerinde bir kez daha yangın çıktı. Daha önce binada dört kez yangın çıktığı belirtilirken, bu olayla birlikte aynı apartmanda beşinci yangın meydana gelmiş oldu.

Yangının, 7 numaralı daire'deki buzdolabının elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle başladığı öğrenildi. Alevler kısa sürede mutfak bölümünü tamamen sararken, evin diğer odaları yoğun dumandan dolayı simsiyah hale geldi.

Apartmana ait market yetkilisi Hakan Erdoğan, yoğun dumanı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle balyoz yardımıyla içeri girerek müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi, yangının diğer dairelere sıçramasını önledi.

Ev sahibi Raşit Ö.'nün tatilde olduğu, olay anında evde kimsenin bulunmaması nedeniyle daha büyük bir faciadan dönüldüğü bildirildi. Yangın haberini alan Öztürk’ün oğlu acil olarak olay yerine gelirken, evi bu halde gören aile bireyleri ve torunların gözyaşlarına boğulduğu aktarıldı.

Mahalle sakinleri, apartmanda yaşanan daha önceki yangınlarla birlikte bu olayın artık tesadüf olamayacağını söyleyerek endişelerini dile getirdi. Komşular, "Bu bina sanki lanetli, her gün bir yangın çıkıyor. Artık korkarak yaşıyoruz" ifadelerini kullandı ve olayın nedeninin detaylı şekilde araştırılmasını istedi.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamladı. Olayla ilgili olarak soruşturma ve incelemeler başlatıldı.

