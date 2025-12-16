DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,33 -0,27%
ALTIN
5.927,43 -0,34%
BITCOIN
3.727.378,09 -1,65%

Mudanya'da Pazar Dönüşü Kaza: Motosikletin Çarptığı Kadın Yaralandı

Mudanya'da pazar dönüşü motosikletin çarptığı 56 yaşındaki kadın yaralandı; ilk müdahale sonrası Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 18:29
Mudanya'da Pazar Dönüşü Kaza: Motosikletin Çarptığı Kadın Yaralandı

Mudanya'da Motosikletin Çarptığı Kadın Yaralandı

Kaza Detayları

Pazardan eve dönerken bir motosikletin çarpması sonucu 56 yaşındaki A.Ö. yaralandı. Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi Dörtçelik Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, E.A. (26) idaresindeki 16 BHM 231 plakalı motosiklet, yaya geçidi bulunmayan bir noktadan karşıya geçmeye çalışan A.Ö.'ye (56) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere savruldu.

Motosiklet sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİ GÜZELYALI YALI MAHALLESİ DÖRTÇELİK CADDESİ ÜZERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK...

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİ GÜZELYALI YALI MAHALLESİ DÖRTÇELİK CADDESİ ÜZERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KADIN YARALANDI.

CADDE ÜZERİNDE SEYİR HALİNDE OLAN EREN ALDEMİR (26) YÖNETİMİNDEKİ MOTOSİKLET, YAYA GEÇİDİ...

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pervari'de Geçittepe Grup Köy Yolu Kar Nedeniyle Kapandı
2
Malatya'da velilerden 'akran zorbalığı' haberlerine tepki
3
Konya Hüyük'te İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
4
Akçakale'de Jandarmadan Operasyon: 3 bin 900 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
5
Konya’da Dükkan Sahibine Bıçaklı Saldırı: Kiracı ve Arkadaşı Adliyeye Sevk Edildi
6
İYİ Parti'li Çirkin'den Bakan Murat Kurum'a Hatay Teşekkürü
7
Muş’ta 1 milyon 820 bin TL’lik sahte ürün operasyonu: 2 gözaltı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi