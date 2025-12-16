Mudanya'da Pazar Dönüşü Kaza: Motosikletin Çarptığı Kadın Yaralandı

Mudanya'da Motosikletin Çarptığı Kadın Yaralandı
Kaza Detayları
Pazardan eve dönerken bir motosikletin çarpması sonucu 56 yaşındaki A.Ö. yaralandı. Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Yalı Mahallesi Dörtçelik Caddesi üzerinde gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, E.A. (26) idaresindeki 16 BHM 231 plakalı motosiklet, yaya geçidi bulunmayan bir noktadan karşıya geçmeye çalışan A.Ö.'ye (56) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yere savruldu.
Motosiklet sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
