Mudanya Kumyaka'da Otomobil Kayalara Çarparak Takla Attı — Emniyet Kemeri Kurtardı

Bursa'nın Mudanya Kumyaka girişinde kontrolden çıkan 59 RS 954 plakalı araç kayalara çarparak ters döndü; sürücü İsmet Y. (68) ve yolcu emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:52
Mudanya Kumyaka'da Otomobil Takla Attı, Emniyet Kemeri Hayat Kurtardı

Olayın Detayları

Bursa'nın Mudanya ilçesi Kumyaka girişinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki kayalara çarparak ters döndü. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu, takılı olan emniyet kemeri sayesinde ciddi yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Tirilye yönünden Mudanya istikametine seyir halinde olan 59 RS 954 plakalı otomobilin sürücüsü İsmet Y. (68), virajlı ve zeminin kaygan olduğu bölümde direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç çarpmanın etkisiyle büyük hasar aldı ve sürücü ile yolcu araçta sıkıştı.

Kazanın ardından yoldan geçen bir vatandaş ilk müdahaleyi yaparak ikiliyi araçtan çıkardı. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin kontrolünde her iki kişinin de durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kısa sürede olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ters dönen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

