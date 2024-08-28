Mudanya Sahilinde Gizemli Bir Ceset Bulundu

Mudanya Sahilinde Bulunan Ceset Üzerine Çalışmalar Başlatıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinin sahilinde, üzerinde kimlik tespiti yapılması gereken bir erkek cesedi bulundu. Olay, ilçe sınırlarındaki kırsal Eğerce ve Esence mahalleleri arasında yer alan sahilde meydana geldi. Cesedi fark eden vatandaşlar, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay Yerinde İnceleme ve Otopsi Süreci

Bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından, ceset Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada cesedin kimlik tespitinin yapılabilmesi için otopsi gerçekleştirileceği bildirildi.

Kayıp Kişilerin İzleri

Bulunan cesedin, Yalova'nın Armutlu ilçesinde 25 Ağustos'ta kaybolan iki kişiden birine ait olabileceği düşünülüyor. Bu kişilerin, o tarihte Dereağzı mevkisinden çıkan bir kano ile Marmara Denizi'ne açıldığı ve Bozburun mevkisine doğru ilerlerken kaybolduğu belirtiliyor.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Armutlu'da kaybolan bu iki kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar 4. güne ulaşmış durumda. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin destek verdiği arama kurtarma çalışmaları, dronlar kullanılarak yürütülüyor. Şu an için Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28) isimli kayıp arkadaşlarla ilgili herhangi bir iz bulunamadı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde bulunan erkek cesedinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Cesedin, Yalova'nın Armutlu ilçesinde 25 Ağustos'ta kanoyla Marmara Denizi'ne açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiden birine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kayıp 2 arkadaşı arama çalışması Armutlu ilçesi ile Mudanya'nın Trilye Mahallesi açıklarında devam ediyor.