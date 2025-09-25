Müdür Mehmet Abbak, Evciler İlkokulu'nu Yeniden İnşa Ettirecek

Protokol imzalandı

Aydın'ın Çine ilçesindeki Evciler İlkokulu müdürü Mehmet Abbak, 1955 yılında yapılan ve yıpranan okul binasını kendi imkanlarıyla yıktırıp yeniden inşa ettirmek üzere Aydın Valiliği ile protokol imzaladı.

Karar ve süreç

Öğretmenliğe 27 yıl önce başlayan Abbak, mevcut binanın yetersiz olduğunu görünce bu projeyi düşünmüş; eşinin ve çocuklarının onayını aldıktan sonra Valilik ile görüşerek süreci başlattı. Yapılan görüşmelerin ardından, okulun yeniden inşası için Valilik ile protokol imzalandı.

Mehmet Abbak AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Okulumuzun ihtiyacı vardı. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Üç evladımız oldu. Devletimizden aldığımız maaşla bu evlatlarımı okuttum. 27 yıllık devlete olan hizmetim süresince görevimi en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde oldum ama insanız eksiğimiz, hatamız olmuş olabilir. Devletimizin bize hakkı geçmiş olabilir. Ben bunu bir şekilde, devletin eğer bende bir hakkı varsa o hakkına karşılık devletimle helalleşme adına yaptım. Devletin hakkı 86 milyonun hakkı. O niyetle bu işe giriştik. Çok mutluyum. İnşallah bu duyguyu herkes tadar diyorum. Ben binayı komple kendim yaptıracağım. Yani nakit olarak bir bağışım olmadı ama temelden başlayıp inşa ederek bakanlığımıza teslim edeceğim."

Motive eden değerler

Abbak, öğretmenliği "sevgi ve merhamet mesleği" olarak tanımlayıp öğrencilerine duyduğu sevgiyi vurguladı. Ülkenin geleceğinin eğitime bağlı olduğunu ifade ederek, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü aktardı: "Eğitimdir ki bir ülkeyi hür, bağımsız, şanlı kılar. Ya da esarete ve sefalete sürükler."

Abbak, "Dünyaya tekrar gelsem yine öğretmen olmak isterim." diye konuştu. Okulun yapımının yaklaşık 15 milyon liraya mal olacağı belirtilirken, inşaata yarı yıl tatilinde başlayacakları kaydedildi.

Yetkililerden övgü

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ise meslek hayatı boyunca ilk kez böylesi duyarlı bir davranışla karşılaştığını belirterek, Abbak'la gurur duyduğunu ifade etti.

