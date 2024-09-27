Mudurnu'da Ahi Geleneği Yaşatıldı

Mudurnu'da Ahilik Etkinlikleri Düzenlendi

Bolu'ya bağlı Mudurnu ilçesinde, "Türkiye'nin Ahisi" olarak seçilen demirci ustası İsmail Atlı'ya plaket takdim edildi. 37. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan kutlamalarda, ahiliğin kültürel önemi bir kez daha vurgulandı.

Dededen Toruna Ahilik Geleneği

İsmail Atlı, demircilik mesleğini dededen babaya, oradan da kendisine aktarılarak sürdürmenin gururunu yaşadığını ifade etti. "Ahilik geleneği, Anadolu’nun tarihi kenti Mudurnu’da devam etmektedir" diyen Atlı, ahilik değerlerinin önemini vurguladı.

Açılış Konuşmaları ile Başladı

Etkinlikler, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Kalaycıoğlu, ahiliğin sadece meslek örgütlenmesi değil, aynı zamanda değerler üzerine kurulu bir yaşam biçimi olduğunu belirtti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kalaycıoğlu, "Bugün bizlere düşen görev, ahilik değerlerini göz ardı etmeden ticaret dünyasında yaşatmak ve yaygınlaştırmaktır" şeklinde konuştu. Ayrıca, Mudurnu'nun ahilik geleneğinde özel bir yeri olduğunu belirtti.

Esnafın Gururu

Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu, ahiliğin cömertlik ve kardeşlik simgesi olduğunu ifade etti. Onurlu, "15 yıl sonra Mudurnu'dan tekrar Türkiye Ahi Babası unvanının çıkması, hepimiz için büyük bir sevinç kaynağıdır" dedi.

Plaket Taktimi ve Ahilik Töreni

Programda, yılın kalfası kasap Ömer Ali Koçoğlu ve yılın çırağı Orçun Taha Çaylakoğlu’na da plaket verildi. Törenin ardından geleneksel şed kuşanma töreni yapıldı.

Esnaf Duası ve Hayır İkramı

Etkinlikler sırasında 700 yıldan uzun süredir yapılan esnaf duası gerçekleştirildi. Tarihi Demirciler Çarşısı'nda hayır ekmeği dağıtıldı ve ardından yemek ikramında bulunuldu.

İlerleyen Günlerde Törenden Bulunacak

İsmail Atlı'ya ahilik beratı, Kırşehir'de düzenlenecek olan bir törenle verilecek. Etkinliklere Bolu Vali Yardımcısı Remzi Oğuz Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Esnaf ve Sanatkarlar Odası temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.