Mudurnu'da Kış Tedbirleri ve Güvenli Sürüş Eğitimi

Mudurnu'da servis şoförlerine yönelik "Kış Tedbirleri ve Güvenli Sürüş" toplantısında jandarma trafik timi kış lastiği, buzlanma ve görüş mesafesi uyarıları yaptı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:17
Mudurnu ilçesinde yaklaşan kış mevsimi öncesi, araç sürücülerine yönelik "Kış Tedbirleri ve Güvenli Sürüş" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Katılımcılar ve iş birliği

Toplantı, Mudurnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinliğe Taşımalı Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Mürsel Sarı ve ilçede öğrenci taşıma hizmeti sunan servis şoförleri katıldı.

Eğitimin içeriği ve vurgular

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Trafik Tim Komutanı Uzman J. VIII. Kad. Çvş. Levent Özyünsel, sürücülere kış tedbirleri, trafik güvenliği ve güvenli sürüş teknikleri konusunda kapsamlı bir sunum yaptı. Özyünsel, özellikle kış lastiği kullanımının önemi ve araçların mevsim şartlarına uygun bakımının gerekliliği üzerinde durdu.

Sunumda ayrıca buzlanma ve görüş mesafesinin azaldığı durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılara, olumsuz hava koşullarında hız kontrolü, takip mesafesi ve erken müdahale gibi temel güvenlik önlemleri hatırlatıldı.

Programın devamı

Yetkililer, eğitim programlarının iş birliğiyle devam ettiğini belirterek, sürücülerden verilen uyarılara dikkat etmelerini istedi.

