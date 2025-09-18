Mudurnu'da Tarihi Keyvanlar Konağı Yangını: Konak Kullanılamaz Hale Geldi

Mudurnu'da Tarihi Keyvanlar Konağı Yangını

Olayın Detayları

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında tarihi Keyvanlar Konağı kullanılamaz hale geldi. Yangın, Seyrancık Mahallesi'nde meydana geldi.

Yangının henüz belirlenemeyen nedenle çıktığı bildirildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü ancak konağın yapısal olarak zarar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Bir dönem otel olarak kullanılan tarihi konakta, iki yıl önce konaklama faaliyetlerine son verildiği için kimsenin olmadığı öğrenildi.

