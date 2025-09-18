Mudurnu'da Tarihi Keyvanlar Konağı Yangını: Konak Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki tarihi Keyvanlar Konağı'nda çıkan yangın konakı kullanılamaz hale getirdi; yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 08:55
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 09:08
Mudurnu'da Tarihi Keyvanlar Konağı Yangını

Olayın Detayları

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında tarihi Keyvanlar Konağı kullanılamaz hale geldi. Yangın, Seyrancık Mahallesi'nde meydana geldi.

Yangının henüz belirlenemeyen nedenle çıktığı bildirildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü ancak konağın yapısal olarak zarar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Bir dönem otel olarak kullanılan tarihi konakta, iki yıl önce konaklama faaliyetlerine son verildiği için kimsenin olmadığı öğrenildi.

