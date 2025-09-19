Mudurnu'da Tarihi Konakta Yangın: 2 Kişi Tutuklandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Keyvanlar Konağı'nda dün çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle Y.Ç. ve O.B. gözaltına alınıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 16:28
Olay ve soruşturmanın son gelişmeleri

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan Keyvanlar Konağı'nda dün çıkan yangın üzerine başlatılan soruşturmada, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde yoğunlaştı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yangını çıkardıkları belirlenen Y.Ç. ve O.B.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

