Mudurnu'da Tarihi Konakta Yangın: 2 Kişi Tutuklandı
Olay ve soruşturmanın son gelişmeleri
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan Keyvanlar Konağı'nda dün çıkan yangın üzerine başlatılan soruşturmada, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde yoğunlaştı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, yangını çıkardıkları belirlenen Y.Ç. ve O.B.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.