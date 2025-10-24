Müeyyed Şaban: İsrail'in Batı Şeria Egemenliği "Savaş İlanı"

FKÖ yetkilisi kararın uluslararası hukuka meydan okuduğunu söyledi

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Müeyyed Şaban, İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria ve yasa dışı "Maale Adumim" yerleşimini İsrail egemenliğine sokmayı öngören yasa tasarılarını onaylamasını "açık bir savaş ilanı" olarak nitelendirdi.

AA muhabirine konuşan Şaban, "Hiçbir İsrail kararı ya da uygulaması bu toprakların Filistinli kimliğini ortadan kaldıramaz" diyerek kararın sadece Filistin halkına değil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile uluslararası anlaşmalara da meydan okuduğunu vurguladı.

Şaban, bu adımı "yeni bir dönüm noktası" olarak tanımlayarak, "Filistinlilerin, tüm topraklarında güçlü bir şekilde varlık göstermesi gerekiyor. Bu toprakların bizim olduğunu hem işgalciye hem dünyaya tekrar hatırlatmalıyız. Ne kararlar, ne haberler bu gerçeği değiştirebilir. Önemli olan sahadaki varlıktır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası çağrı: Şaban, uluslararası topluma seslenerek "Bu aşırı sağcı İsrail hükümeti ekonomik ve askeri olarak kuşatılmalı, izole edilmeli ve boykot edilmelidir. Gaspçı İsrailliler ve bu hükümetin üyeleri dünyadaki hiçbir ülkeye alınmamalıdır." dedi.

Doğu Kudüs'ün 1967'de işgalden kısa süre sonra ilhak edildiğini hatırlatan Şaban, "O gün bugündür Kudüs’ün minareleri hala ezan okuyor. Hiçbir karar bu toprağın Filistinli kimliğini silemez." diye konuştu.

Şaban, diplomatik ve uluslararası arenada daha güçlü bir mücadele yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Bu yalnızca Filistin halkına karşı değil, uluslararası meşruiyete ve insanlık değerlerine karşı da bir savaştır. İsrail’in Batı Şeria’ya egemenlik dayatması savaş ilanıdır" ifadelerini kullandı.

Yetkili, İsrail'in adımının sürpriz olmadığını; son iki yılda Batı Şeria'daki fiili kontrolünü genişlettiğini belirterek şu verileri paylaştı: "Batı Şeria topraklarının yüzde 71’i İsrail’in işgali altında. 900’ü aşkın kapı, kontrol noktası ve askeri kamp var. Ürdün Vadisi’nin yüzde 30’undan fazlası da İsrail işgali altında."

Şaban, sahadaki gerçekliği değiştirecek olanın kararlar değil halkın kararlılığı olduğunu vurguladı: "Filistinli kadınlar, çocuklarının şehit, tutuklu ya da yaralı olabileceğini bilerek toprağını terk etmiyor. Bu direnişin en güçlü ifadesidir."

Herkesi seferber olmaya çağıran Şaban, "Sendikalardan belediye meclislerine, köy konseylerinden ailelere kadar herkesin bu karara yüksek sesle karşı çıkması gerekiyor. Her Filistinli, gasbedilen bölgelerde varlığını hissettirmeli. Çiftçiler topraklarına dönmeli. Bu, haklı mücadelenin en onurlu yoludur." dedi.

İsrail Meclisi'nde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını öngören tasarı, dün Meclis'teki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

