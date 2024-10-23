Müfettişe Saldıran Şüpheli Tutuklandı

Müfettişin Yaralanma Olayı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'a yönelik bıçaklı saldırı gerçekleştiren Berat C. adlı şüpheli, olayın ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki İşlemler ve İfade
Berat C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Sağlık raporunun ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheli, soruşturma savcısına ifade verdi.
Tutuklama Kararı
İfadesinin akabinde tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Berat C, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma ise devam ediyor.