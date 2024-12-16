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MUFG'den Müşteri Kasa Hırsızlığı Nedeniyle Özür

MUFG, eski bir çalışanın müşteri kasalarından 6,5 milyon dolar çaldığı iddiaları nedeniyle özür diledi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:02
MUFG'den Müşteri Kasa Hırsızlığı Nedeniyle Özür

Japon Bankası MUFG Müşteri Kasalarından Çalınan Milyonlar İçin Özür Diledi

Japonya'nın önde gelen bankalarından MUFG, eski bir çalışanın, müşterilerin kasalarından 6,5 milyon doları aşkın para çaldığı iddiaları üzerine resmi bir özür yayımladı.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, MUFG Genel Müdürü Junichi Hanzawa, düzenlediği basın toplantısında, bankanın Tokyo'daki bazı şubelerinde bulunan müşteri kasalarının yedek anahtarlarından sorumlu eski çalışanın, yaklaşık 60 müşteri hesabından 6,5 milyon doları aşkın para çaldığını doğruladı.

Hanzawa, bu üzücü olayın, "güven üzerine inşa edilmiş olan bankacılık sektörünün temellerini sarstığı" değerlendirmesinde bulundu. Olayın, 31 Ekim'de bir banka müşterisinin talebi üzerine ortaya çıktığını belirten Hanzawa, suçunu kabul eden çalışanın 14 Kasım'da işine son verildiğini açıkladı.

Hanzawa, "Kasalarımızı kullanan müşterilerimizin endişelerini gidermek için elimizden geleni yapacağız," ifadesini kullandı. Bu bağlamda, kasaların yedek anahtarlarının artık şubeler yerine genel merkezde saklanacağını ve konuyla ilgili yönetimsel sorumluluğun araştırılmasına yönelik süreçlerin sürdüğünü aktardı.

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