Müge Anlı'da cinayet itirafı! Günlerdir aranıyordu... Cinayeti anbean anlattı!

Müge Anlı'da canlı yayında yaptığı cinayeti itiraf etti! İşte ayrıntılar...

Müge Anlı'da cinayet itirafı! Günlerdir aranıyordu... Cinayeti anbean anlattı!
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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Mansurlu yolunda 13 Aralık'ta terk edilmiş bir araç bulunmasıyla başlayan gizemli olay, acı bir sona evrildi. Aracın sahibi 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu, 11 gündür haber alınamıyordu. Postkabasakal Mahallesi'nde dere kenarında ceset bulan vatandaşlar, durumu hemen jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin kayıp şahıs Mustafa Hakkulu'ya ait olduğunu tespit etti. Cesedin, 11 gündür kayıp olan Hakkulu'ya ait olduğu anlaşılınca, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmak üzere otopsi için gönderildi.

Yapılan ilk otopsinin ardından ortaya çıkan bilgiler, Mustafa Hakkulu'nun tabanca ile ensesinden vurularak öldürüldüğünü gösterdi. Ancak şok edici detaylar, cinayetin arkasındaki gerçeği gün yüzüne çıkardı.

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CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan İsa Dumlu, Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Canlı yayında, Dumlu, arkadaşı Mustafa Hakkulu'yu otomobil içerisinde tabancayla vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Gözyaşları içinde konuşan Dumlu, "Pişmanım" ifadesini kullanarak suçunu kabul etti.

27 yaşındaki İsa Dumlu, cinayeti işleme nedenini ise Mustafa Hakkulu'nun karısı hakkında ileri geri konuştuğu iddiasıyla açıkladı. Bu çerçevede gerçekleşen olay, arkadaşlık ilişkisinin acı bir sona nasıl dönüştüğünü gözler önüne serdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, cinayeti itiraf eden İsa Dumlu'nun yargı önünde nasıl bir ceza alacağı ise merak konusu oldu. Adli makamlar, detaylı bir soruşturma başlatarak olayın perde arkasını aydınlatmaya çalışıyor.

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