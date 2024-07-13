Muğla açıklarında 108 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçıları gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir yelkenli tekne içerisinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Yapılan açıklamaya göre, olay üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botları, teknede bulunan 82 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

SAHİL GÜVENLİK MÜDAHALESİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Milas açıklarındaki operasyonu sonucunda durdurulan yelkenli teknede 1'i çocuk 82 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Operasyonda, göçmen kaçakçılarının yasa dışı yollarla insan ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları belirtildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İl Göç İdaresi, göçmenlerin durumunu değerlendirerek gerekli işlemleri yapacak.



Aynı gün içerisinde Fethiye ilçesi açıklarında da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Ekipler, durdurdukları botta bulunan 5'i çocuk 26 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Yabancı uyrukluların durumu, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından belirlenecek. Göçmenlerin ülkelerine iade edilip edilmeyecekleri veya Türkiye'de kalış süreçleriyle ilgili kararlar alınacak.

