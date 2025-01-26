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Muğla Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum açıklarında lastik bot ile seyir halindeyken 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 20:35
Muğla Açıklarında 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Bodrum İlçesinde Dram

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik botta bulunan aralarında çocukların da yer aldığı 21 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Olayın Detayları

Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Mobil Radar Sistemi (MORAD-15) ile tespit edilen düzensiz göçmenler için bölgeye hemen bir sahil güvenlik botu gönderildi. Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 9'u çocuk olmak üzere toplam 21 göçmeni kurtardılar.

Göçmenlerin Durumu

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Bu tür olaylar, bölgede yaşanan düzensiz göç sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta, aralarında çocukların da bulunduğu 21 düzensiz...

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta, aralarında çocukların da bulunduğu 21 düzensiz göçmen yakalandı.

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