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Muğla Açıklarında 51 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Yunan unsurlarınca geri itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. 1 şüpheli göçmen kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:32
Muğla Açıklarında 51 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salındaki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalaman açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hemen Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salında 16'sı çocuk olmak üzere toplam 51 düzensiz göçmeni başarıyla kurtardı.

Ayrıca, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki...

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salındaki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki...

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salındaki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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