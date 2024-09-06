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Muğla Açıklarında 58 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Muğla'da sürüklenen botlarda 58 düzensiz göçmeni kurtardı, bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 20:08
Muğla Açıklarında 58 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla Açıklarında Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında sürüklenen iki ayrı bottaki 58 düzensiz göçmen başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Ekipleri Harekete Geçti

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, Marmaris açıklarında bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu belirtildi. Bu durum üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Kurtarma Süreci

Sahil Güvenlik ekipleri, Marmaris bölgesinde 1 çocuk da dahil olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmeni başarılı bir şekilde kurtardı. Ayrıca, bir göçmen kaçakçılığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Datça'da da Benzer Bir Olay Gerçekleşti

Datça açıklarında da benzer bir durum yaşandı. Yine motor arızası yaşayan bir lastik bot için yardım talebinde bulunulması üzerine sahil güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi. Bu ekip, lastik bottaki 34 düzensiz göçmeni kurtararak güvenli bir şekilde limana getirdi.

Düzensiz Göçmenlerin Durumu

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

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