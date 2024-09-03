Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Kahramanlığı: 50 Kurtarıldı, 48 Yakalandı

Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla açıklarında düzenlenen operasyonlarla, 50 düzensiz göçmen kurtarılırken, 48 tanesi yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, durumu detaylı bir şekilde açıkladı.

Yelkenli Teknedeki Başarılı Müdahale

Marmaris açıklarında, İtalya yönüne gitmekte olan bir yelkenli teknedeki düzensiz göçmenlerin varlığına dair ihbar alındı. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik Ekipleri, teknede 8'i çocuk toplam 48 düzensiz göçmeni yakalayarak kurtardı.

Bu operasyonun ardından, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Datça Açıklarındaki Kurtarma Operasyonları

Datça açıklarında geçen gün alınan bir başka ihbarda, Yunanistan unsurlarınca itilen bir lastik bottaki düzensiz göçmenler fark edildi. Tespit edilen 26 göçmen, sahil güvenlik botu yardımıyla kurtarıldı.

Ayrıca, motor arızası nedeniyle sürüklenmekte olan başka bir lastik bottaki 6'sı çocuk olmak üzere 24 düzensiz göçmen de kurtarılarak güvenli bir şekilde limana getirildi.

Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Muğla açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 48 düzensiz göçmen yakalandı, 50 göçmen kurtarıldı.