Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmenlerin Kurtarılması

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, sürüklenen bir lastik botun içinde bulunan 33 düzensiz göçmen başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamalara göre, Dalaman açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir botun yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı. Hemen ardından bölgeye bir kurtarma ekibi yönlendirildi.

Yardım ve Kurtarma Operasyonu

Operasyonda, botta bulunan 11 çocuk dahil olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı. Ancak operasyon sırasında, botta bulunan 2 kişi, göçmen kaçakçılığı yapma şüphesiyle gözaltına alındı.

Düzensiz Göçmenlerin Durumu

Kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olay, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede dikkat çekici bir örnek oluşturdu.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında sürüklenen bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.