Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu

Muğla'da Düzensiz Göçmen Kurtarma ve Yakalama Faaliyetleri

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde toplamda 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, 48 göçmen de yakalandı. Bu operasyon hakkında Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

Düzenli Operasyonlar Devam Ediyor

Yapılan açıklamaya göre, Marmaris'in Armella Koyu'nda düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınmasının ardından, Sahil Güvenlik Dalış Timi hemen bölgeye yönlendirildi. Ekipler, karada bir düzensiz göçmeni yakalamayı başardı.

Datça'da Lastik Bot Operasyonu

Datça ilçesinin açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot hakkındaki yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik botları bölgeye gönderildi. Ekipler, bu lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni kurtararak güvenli bir şekilde limana taşıdı.

48 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Ayrıca Datça açıklarında farklı zaman dilimlerinde tespit edilen iki lastik bot durdurularak, 7'si çocuk toplamda 47 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, yasal işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde 32 düzensiz göçmen kurtarıldı, 48 göçmen yakalandı.