Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonu: 61 Kişi Kurtarıldı

Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Faaliyeti

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, sahil güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen yeni bir operasyonda toplamda 61 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, 14 göçmen yakalandı.

Detaylar ve Kurtarma Süreci

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bölgedeki iki lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başlamış ve yardım talep edilmiştir. Ekipler, lastik botlardaki 61 düzensiz göçmenden 13'ünün çocuk olduğunu bildirdi. Kurtarma operasyonları için bölgeye hemen sahil güvenlik ekipleri gönderildi.

Bodrum'da Diğer Bir Operasyon

Bodrum ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Bunun üzerine sahil güvenlik botu bu bölgeye yönlendirildi. Durdurulan bot içerisinde, 1'i çocuk olmak üzere 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Sonuç ve İşlemler

Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu tür operasyonlar, bölgedeki göçmen kaçakçılığına karşı sürdürülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Muğla açıklarında sahil güvenlik ekiplerince 61 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 göçmen yakalandı.

Muğla açıklarında sahil güvenlik ekiplerince 61 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 göçmen yakalandı.