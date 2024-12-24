Muğla Ambulans Helikopter Kazası İçin İki Müfettiş Görevlendirildi

Sağlık Bakanlığı, Muğla'da meydana gelen ambulans helikopter kazasıyla ilgili iki müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde 15 helikopter ve 1 uçak ambulansının rutin sağlık hizmetleri kapsamında görev yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, bir ambulans helikopterin 22 Aralık'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi heliportundan saat 10.07'de kalkış yaptığı ve hastane binasına çarparak düştüğü hatırlatıldı.

Helikopterin uçuşunun Türkiye AIP'si "Uçuş Planlama" hükümleri çerçevesinde "görerek uçuş şartları" altında pilotun inisiyatifi ile gerçekleştirildiği belirtildi. Bakanlık, kazaya ilişkin olarak iki müfettiş görevlendirildiğini ve adli ile idari soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydetti. Ayrıca, inceleme sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.