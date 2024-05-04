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Muğla Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Kara yolu trafiğe kapatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Torba-Gündoğan kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama sonucunda yol trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 04.05.2024 00:46
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 00:46
Muğla Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Kara yolu trafiğe kapatıldı

 Muğla'nın turistik Bodrum ilçesinde bugün yaşanan olay, şehrin su tedarikinde önemli bir kesintiye sebep oldu. Torba-Gündoğan kara yolunda, içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama sonucu, bölgede büyük çapta bir su sızıntısı oluştu.

Patlamanın etkisiyle kara yolunda çökme meydana gelirken, tonlarca içme suyu çevreye yayıldı. Haberi alır almaz bölgeye intikal eden belediye ve polis ekipleri, güvenlik önlemlerini alarak yolun trafiğe kapatılmasını sağladılar.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hattın onarımı için derhal harekete geçti. Ancak, tamiratın ne kadar süreceği konusunda henüz net bir bilgi verilmedi. 

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