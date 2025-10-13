Muğla Bodrum'da Otel Lojmanında Bebeğin Ölümü: Anne Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel lojmanında ölü bulunan bebeğin annesi, Kırgızistan uyruklu Z.U.K. (19), tedavisi sonrası gözaltına alınıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 16:59
Olayın detayları ve yasal süreç

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir bebeğin otelin personel lojmanında ölü bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan anne tutuklandı.

Bodrum Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan Kırgızistan uyruklu Z.U.K. (19), işlemler için polis merkezine götürüldü. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili ilk işlem, 9 Ekim tarihinde Bodrum Devlet Hastanesi'ne kanama şikayetiyle başvuran Z.U.K.'nın doğum yapmış olduğunun anlaşılması üzerine başlatıldı. Durum polise bildirilince, otelin lojmanına giden polis ekipleri müdahale etti.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, bebeğin otel terasında havluya sarılı şekilde hareketsiz bulunduğu; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında anne Z.U.K.'nın gözaltına alınmasının ardından adli süreç işletildi ve hakimlikçe tutuklama kararı verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir bebeğin otelin personel lojmanında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan annesi tutuklandı.

