Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)

Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması Başlattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabet hastalığına dikkat çekmek, erken teşhisin önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 13 ilçede ücretsiz şeker ve tansiyon ölçümü gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri tarafından yürütülen taramalar, 14-21 Kasım 2025 tarihleri arasında, her gün sabah 09.30-12.00 saatleri arasında yapılacak. Ölçümler; il genelinde vatandaşların kolay ulaşabileceği noktalarda kurulacak sağlık stantlarında gerçekleştirilecek. Parmak ucundan yapılan ölçümler sonucu kan şekeri değeri yüksek çıkan vatandaşlar sağlık personeli tarafından bilgilendirilerek en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

İlçelerde Ölçümler Nerede ve Hangi Tarihlerde Yapılacak?

Bodrum: 14 Kasım’da Sağlık Birimi Ofisi önünde; 19 Kasım’da Akyarlar Mahallesi Muhtarlığı önünde; 20 Kasım’da Bitez Mahallesi Muhtarlığı önünde şeker ölçümü yapılacak.

Milas: 14 Kasım’da Sağlık Birimi Ofisi önünde; 20 Kasım’da Güllük Mahallesi Pazaryeri’nde vatandaşlarla buluşulacak.

Yatağan: 14 Kasım’da Sağlık Birimi Ofisi önünde; 18 Kasım’da Yeniköy Mahallesi’nde ölçüm yapılacak.

Kavaklıdere: 18 Kasım’da Ortaköy Mahallesi’nde; 21 Kasım’da Kurucuova Mahallesi’nde etkinlik gerçekleştirilecek.

Menteşe: 14 Kasım’da 2 Nolu Hizmet Binası bahçesinde; 20 Kasım’da Sınırsızlık Meydanı’nda ücretsiz şeker ölçümü hizmeti sunulacak.

Ula: 18 Kasım’da Sarayyanı Mahallesi Muhtarlığı önünde; 21 Kasım’da Ula Belediye Binası önünde ölçümler yapılacak.

Marmaris: 14 Kasım’da Armutalan Hizmet Binası bahçesinde; 20 Kasım’da Kemeraltı Mahallesi’nde sağlık ekibi görev yapacak.

Datça: 14 Kasım’da MUSKİ Abone İşleri Binası önünde; 20 Kasım’da Yazı Mahallesi’nde vatandaşlara hizmet verilecek.

Köyceğiz: 18 Kasım’da Gülpınar Mahallesi Öğretmen Evi önünde; 20 Kasım’da Çandır Mahallesi Muhtarlığı önünde ölçüm noktaları kurulacak.

Ortaca: 14 Kasım’da Sağlık Birimi Ofisi önünde; 21 Kasım’da Pazaryeri girişinde ölçümler yapılacak.

Dalaman: 18 Kasım’da Akçataş Mahallesi Cami önünde; 21 Kasım’da Pazaryeri girişinde vatandaşlara ücretsiz ölçüm hizmeti sunulacak.

Fethiye: 14 Kasım’da Sağlık Birimi Ofisi önünde; 19 Kasım’da Pazaryeri girişinde etkinlik gerçekleştirilecek.

Seydikemer: 14 Kasım’da Sağlık Birimi Ofisi önünde; 19 Kasım’da Yakabağ Mahallesi’nde kan şekeri ölçümleri yapılacak.

Başkan Aras: Etkinliklerin Toplum Sağlığına Katkısı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, diyabet farkındalığına yönelik etkinliklerin toplum sağlığı açısından önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Sağlık hizmetlerinde önceliğimiz koruyucu ve önleyici çalışmalardır. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi, diyabetin erken teşhisi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yerleşmesi için 13 ilçemizde sahadayız. Bu tür etkinliklerle hem farkındalık oluşturuyor hem de erken teşhisle birçok hastalığın önüne geçilmesine katkı sağlıyoruz."

