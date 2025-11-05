Muğla Büyükşehir'den 574 Muhtara Afet Yeleği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında il genelindeki muhtarlara özel yelek dağıtımına başladı. Amaç, muhtarların afet ve acil durumlarda daha görünür, güvenli ve koordineli biçimde görev yapmalarını sağlamak.

Dağıtım ve hedef

Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede görev yapan toplam 574 muhtara özel yelek dağıtıyor. Şu ana kadar Marmaris, Milas ve Yatağan ilçelerinde muhtarlara yelek teslim edildi. Uygulama ile muhtarların afet anlarına daha hazırlıklı ve organize olmaları hedefleniyor.

Muhtarlar: 'Başkanımız her zaman yanımızda'

Milas Muhtarlar Derneği Başkanı ve Danişment Muhtarı İlhan Şimşek yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi: 'Bugünkü yelek dağıtımı etkinliği Ahmet Başkanımızdan talep ettiğimiz bir şeydi. Muhtemel afet durumlarında muhtarların yardımcı olması için belirgin olması gerektiğini düşünmüştük ve yelek talep etmiştik. Ahmet Başkanımız taleplerimizi geri çevirmedi, zaten her zaman yanımızda olduğunu hissediyoruz'.

Yetkililer ne dedi?

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Havva Atabey dağıtımın Başkan Ahmet Aras'ın talimatlarıyla yürütüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın ‘muhtarlarımız önceliğimdir’ şiarıyla çalışmalarımızı yapmaktayız. Milas’ta da muhtarlarımızın afet bilincini artırmak ve muhtemel afet risklerine karşı önlemler almak için yeleklerimizi dağıttık. Muğla genelinde 574 mahallemizde 574 muhtarımıza yeleklerini dağıtacağız. İnşallah herhangi bir afet yaşanmaz ve yeleklerimiz kullanılmaz'

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Kamil Hakan Can ise yeleklerin sadece ekipman değil, bir dayanışma sembolü olduğunu vurguladı: 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın talimatları ile sahadaki en yakın paydaşlarımıza afet riskine karşı yelek dağıtımını gerçekleştirdik. Bu yelekler sadece bir giysi olarak değil, ileride muhtemel bir afette sorumluluğumuzu, dayanışmamızı ve birlikte çalışma kararlılığımızı gösteren bir sembol olarak görüyoruz'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine dikkat çekerek şunları kaydetti: 'Muhtarlarımız, yerel yönetimlerin en önemli halkasıdır. Afet gibi olağanüstü durumlarda en hızlı bilgiye ve en doğrudan temas noktasına sahip kişilerdir. Onların sahada görünür, donanımlı ve koordineli biçimde çalışması, vatandaşlarımızın güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Muhtarlarımızla birlikte afetlere hazırlıklı, dayanıklı bir Muğla için çalışmaya devam edeceğiz'

