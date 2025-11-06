Muğla Büyükşehir'ten Behiye ve Fatma Burnak'a Kapsamlı Destek: Sosyal Yardım Kartı ve Evde Bakım

Muğla Büyükşehir'ten Behiye ve Fatma Burnak'a kapsamlı destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Kapıkırı Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Behiye Burnak ile özel ihtiyaç sahibi kızı 59 yaşındaki Fatma Burnak için tüm imkânlarını seferber etti. Aileye Kırsaldaki Çınarlar, Engelli Nakil hizmetleri ve Sosyal Yardım Kartı desteği verildi; aileye ilişkin hikâye yerel ve ulusal basında geniş yankı bulmuştu ve Muğla Valisi Sayın Dr. İdris Akbıyık de aileyi ziyaret etmişti.

30 yıldır hem annelik hem de babalık yapan Behiye Burnak ile kızı için Büyükşehir Belediyesi, Kırsaldaki Çınarlar hizmetini devreye sokarak ailenin yaşadığı evi düzenli olarak temizlemeye başladı. Ekipler her hafta eve giderek temizlik, bakım ve küçük tamir işlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin Hasta Nakil hizmeti ile Fatma Burnak'ın sağlık kuruluşlarına ulaşımı sağlanıyor.

Maddi destek sağlanması amacıyla Belediye, Muğla Kart kapsamında emekli yardımını da devreye soktu ve sosyal yardım kartını aileye teslim etti. Bu destekle ailenin ilaç ve temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olunması hedefleniyor.

Fatma Burnak büyükşehir desteğini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun evimize gelerek temizlik hizmetine başlamıştı. Engelli nakil aracıyla da işlerimi kolayca halledebilmemi sağladılar. Bugün de beni ve annemi ziyaret ederek sosyal yardım kartımı teslim ettiler. Sosyal yardım kartı ile ilaçlarımızı alabileceğimizi, alışveriş yapabileceğimizi söylediler ve bizi bilgilendirdiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras, sağ olsun sesimizi duydu ve yardımlarını eksik etmedi" diye konuştu.

85 yaşındaki Behiye Burnak ise, "Sosyal yardım kartımızı evimize gelerek teslim ettiler. Alışverişimizi ihtiyaçlarımızı bu karttan sağlayabileceğiz. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederim, kendisinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Sosyal Hizmet Uzmanı Cem Tuncaelli ise yaptığı açıklamada, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Behiye Teyze ve kızı Fatma için seferber olduk. Ailemizin hem sosyal yardım kartından faydalanabilmesi hem de evde bakım ve temizlik hizmetimizden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri tamamladık. Bugün de Behiye Teyze ve kızı Fatma'yı evlerinde ziyaret ederek sosyal yardım kartlarını teslim ettik ve temizlik çalışması gerçekleştirdik" dedi.

Başkan Aras: "Kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Muğla için çalışıyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Muğla'mızda özel ihtiyaçlı vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımlarını artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sosyal yardım, kısa mola, evde bakım ve temizlik gibi hizmetlerle hem vatandaşlarımızın yükünü hafifletiyor hem de onların yaşam kalitesini artırıyoruz. Behiye Teyzemiz ve kızı Fatma gibi birçok ailemize ulaşıyoruz. Onların günlük yaşamlarını biraz olsun kolaylaştırabiliyorsak bu bizim için en büyük mutluluk. Engelsiz bir Muğla hedefiyle çıktığımız yolda, dayanışmayı büyütmeye, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Muğla inşa etmeye kararlıyız. Bu dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

