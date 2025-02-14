DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Muğla Cinayet Davasında 4 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki cinayet davasında 4 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 19:28
Muğla Cinayet Davasında 4 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında

Muğla'da Cinayet Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir cinayetle ilgili olarak 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Dava kapsamında, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Duruşma Detayları

Duruşmaya, tutuklu sanık Emine K. ile tutuksuz sanık Durkadın K. katılırken, diğer tutuklu sanıklar Burhanettin Ö. ve Mert A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlantı kurdular.

Tutuklu sanık Emine K., duruşmada, eski eşi Şaban A. ile 2010 yılında resmi olarak boşanmalarına rağmen uzun süre aynı evde yaşadıklarını belirtti. Emine K., Burhanettin Ö.'nün eski eşini kafasına beyzbol sopasıyla vurarak öldürdüğünü iddia etti. Oğul Mert A. ve annesi Durkadın K.'nın cinayetle bağlantısının olmadığını savunan Emine K., Burhanettin Ö.'nün tehditleriyle cesedi taşıdıklarını öne sürdü.

Sanıkların İfadeleri

Sanık Mert A., suçlamaları kabul etmeyerek olay sırasında üst katta olduğunu iddia etti. Ayrıca, cinayeti üstlenmesi için Burhanettin Ö. tarafından baskı yapıldığını ileri sürdü: "Burhanettin bana 'Cinayeti sen üstlen. Sen dışarıda bize bakamazsın.' dedi." Diğer tutuksuz sanık Durkadın K. ise olayın gerçekleştiği sırada korkudan titrediğini, tehdit edildiği için ihbarda bulunmadığını savundu.

Tutuklu sanık Burhanettin Ö. ise suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, "Şaban'ın öldürülmesiyle hiçbir ilgim yok," dedi ve diğer sanıkların ifadelerini reddetti. Maktulün oğlu Mehmet A. sadece Burhanettin Ö.’den şikayetçi olduğunu açıkladı.

Davanın Seyri

Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halleriyle devam etmesine ve tutuksuz sanık hakkında da adli kontrolün sürmesine karar verdi. Davanın bir sonraki celsesi 12 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Olay, Seydikemer'de kaybolan Şaban A.'nın 13 Mayıs 2024'te Sarıyer mevkisinde cesedinin bulunmasıyla gündeme gelmişti. Olayla ilgili olarak Emine K., Mert A., Burhanettin Ö. ve Durkadın K. gözaltına alınmış, 17 Mayıs'ta tutuklama kararı verilmiştir. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez’den Diş Hekimlerine Destek: 'Haklarının Kesildiği Bir Dönemi Yaşıyoruz'
2
Türk Kızılay, Hatay'daki Öksüz ve Yetim Çocuklara Oyuncak Dağıttı
3
Sinop'ta 20 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
4
Aydın'da Ev Yangınında 86 Yaşındaki Kadın Dumandan Etkilendi
5
Gümüşhane'de Tır Devrildi: 2 Yaralı
6
Hakkari'de Jandarma Ekiplerinden Önemli Başarı: 1830 Şüpheli Yakalandı
7
Aliyev'den Şara'ya Tebrik Mesajı: 'Azerbaycan Her Zaman Desteklemeye Hazır'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek