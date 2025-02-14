Muğla Cinayet Davasında 4 Sanık İlk Kez Hakim Karşısında

Muğla'da Cinayet Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki bir cinayetle ilgili olarak 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Dava kapsamında, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Duruşma Detayları

Duruşmaya, tutuklu sanık Emine K. ile tutuksuz sanık Durkadın K. katılırken, diğer tutuklu sanıklar Burhanettin Ö. ve Mert A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlantı kurdular.

Tutuklu sanık Emine K., duruşmada, eski eşi Şaban A. ile 2010 yılında resmi olarak boşanmalarına rağmen uzun süre aynı evde yaşadıklarını belirtti. Emine K., Burhanettin Ö.'nün eski eşini kafasına beyzbol sopasıyla vurarak öldürdüğünü iddia etti. Oğul Mert A. ve annesi Durkadın K.'nın cinayetle bağlantısının olmadığını savunan Emine K., Burhanettin Ö.'nün tehditleriyle cesedi taşıdıklarını öne sürdü.

Sanıkların İfadeleri

Sanık Mert A., suçlamaları kabul etmeyerek olay sırasında üst katta olduğunu iddia etti. Ayrıca, cinayeti üstlenmesi için Burhanettin Ö. tarafından baskı yapıldığını ileri sürdü: "Burhanettin bana 'Cinayeti sen üstlen. Sen dışarıda bize bakamazsın.' dedi." Diğer tutuksuz sanık Durkadın K. ise olayın gerçekleştiği sırada korkudan titrediğini, tehdit edildiği için ihbarda bulunmadığını savundu.

Tutuklu sanık Burhanettin Ö. ise suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, "Şaban'ın öldürülmesiyle hiçbir ilgim yok," dedi ve diğer sanıkların ifadelerini reddetti. Maktulün oğlu Mehmet A. sadece Burhanettin Ö.’den şikayetçi olduğunu açıkladı.

Davanın Seyri

Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halleriyle devam etmesine ve tutuksuz sanık hakkında da adli kontrolün sürmesine karar verdi. Davanın bir sonraki celsesi 12 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Olay, Seydikemer'de kaybolan Şaban A.'nın 13 Mayıs 2024'te Sarıyer mevkisinde cesedinin bulunmasıyla gündeme gelmişti. Olayla ilgili olarak Emine K., Mert A., Burhanettin Ö. ve Durkadın K. gözaltına alınmış, 17 Mayıs'ta tutuklama kararı verilmiştir. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştır.