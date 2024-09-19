Muğla'da 1,1 Milyar Liralık İhale: Emlak Konut'un Yeni Projesi

Emlak Konut GYO, Muğla'da Önemli Bir Proje Üstlendi

Emlak Konut GYO, Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul geliştirme şirketlerinden biri olarak, Muğla'nın turizm merkezi Milas'ta 1,1 milyar liralık bir ihale gerçekleştirdi.

İhale Detayları ve Katılım

Milas Meşelik Mahallesi'nde bulunan 17 bin 166 metrekarelik konut arsası için yapılan ihaleye toplam 23 firma katıldı. İlk oturumu 4 Eylül, ikinci oturumu ise 16 Eylül'de gerçekleştirilen ihale, 1 milyar 100 milyon lira bedelle başarıyla sonuçlandı. Emlak Konut'un Kazancı ve Başarı Çarpanı

Emlak Konut GYO'nun ihalede yüzde 42 oranında gelir payı elde ederek 462 milyon lira kazanç sağlaması dikkat çekti. İhale ile birlikte şirketin çarpanı 2,19 seviyesine ulaştı. Bu sonuçlar, Emlak Konut'un sektördeki başarılı performansını bir kez daha kanıtladı.

Projenin Stratejik Konumu

Geliştirilen projenin, Milas Havalimanı, Yalıkavak, Bodrum ve Çökertme gibi önemli noktalara yakın olması, yatırımcılar için büyük bir avantaj oluşturuyor. Emlak Konut'un bu ihaleyle ülke ekonomisi ve gayrimenkul sektörü üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha göstermesi, sektördeki vizyonunu pekiştiriyor.