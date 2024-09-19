Muğla'da 1 Aylık Bebek İçin Ambulans Helikopter Görevde

Muğla'da Ambulans Helikopter Görevde

Muğla'da, beyinde su toplanması tanısıyla tedavi edilen 1 aylık bir bebek, bakım ve tedavi için ambulans helikopterle Antalya'ya nakledildi.

Küçük Mehmet Artun Kahraman'ın Durumu

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 1 aylık Mehmet Artun Kahraman'ın durumu için aile, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Antalya'daki sağlık kurumuna sevk edilmesini talep etti.

Sağlık Bakanlığı'nın Desteği

Sağlık Bakanlığı, bebek için ambulans helikopter talebini onaylayarak destek verdi. Helikopter, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesindeki iniş alanına inerek, hızlı bir şekilde bölgeye ulaştı.

Bebek Antalya'ya Sevk Edildi

Bebek, muayene ve sevk işlemleri gerçekleştikten sonra, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Bu hızlı rekatmanın, küçük Mehmet'in sağlık durumu için büyük önem taşıdığı belirtildi.

Muğla'da, beyinde su toplanması tanısı ile tedavi gören 1 aylık bebek, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Muğla'da, beyinde su toplanması tanısı ile tedavi gören 1 aylık bebek, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.

Muğla'da, beyinde su toplanması tanısı ile tedavi gören 1 aylık bebek, ambulans helikopterle Antalya'ya sevk edildi.